Molise in zona rossa da lunedì 1 marzo, Rezza: "L'ha chiesta la regione"

La regione Molise sarà in zona rossa a partire da lunedì 1 marzo. Lo ha deciso lo stesso governatore Toma e il direttore generale della prevenzione del ministero della salute, Gianni Rezza, ha confermato la concessione di questa richiesta nel corso della consueta conferenza stampa sul monitoraggio della pandemia di Covid-19: "La regione Molise ci ha espresso la volontà di dichiarare la zona rossa. Non possiamo non accoglierla".

