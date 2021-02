Mistero Icardi | la foto che allarma i social

(Di venerdì 26 febbraio 2021) PARIGI (Francia) - Ufficialmente indisponibile per la trasferta del Psg a Digione, in programma domani (sabato 27 febbraio) alle ore 17, a causa di una gastroenterite, Mauropreoccupa i...

Corriere dello Sport.it

PARIGI (Francia) - Ufficialmente indisponibile per la trasferta del Psg a Digione, in programma domani (sabato 27 febbraio) alle ore 17, a causa di una gastroenterite, Mauropreoccupa i social . Lo fa con una storia pubblicata sul proprio account Instagram, divenuta presto di dominio pubblico sul web, che lo ritrae steso su un letto d'ospedale con un dispositivo ...Non è unche Neymar volesse tornare a Barcellona, arrivandoci ad un passo nell'estate 2019: ... Mauricio Pochettino potrebbe allora puntare su Moise Kean e Maurocontemporaneamente ...Icardi, i fan temono il Coronavirus. Di questi tempi, il collegamento al Coronavirus è quasi consequenziale. Mauro Icardi, tra l'altro, risultò già positivo al Covid-19 la scor ...Basta un like. Anzi, bastano diversi like. Quelli che Mauro Icardi, visto dal punto di vista dell’Inter core ingrato, ha regalato a mezza rosa della.