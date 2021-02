Minibond | Campania prima in Italia per numero di emissioni

Giornalepmi : I minibond “tengono” nonostante la pandemia: emissioni stabili e raccolta in calo, ma la migliore degli ultimi tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Minibond Campania

Finanzaonline.com

...di" nati nel 2012 " avendo superato complessivamente la soglia del miliardo di euro. Le due operazioni più importanti dell'ultimo anno sono Viveracqua Hydrobond 2020 e Garanzia...Basta partire dalle ultime settimane e osservare come Cdp abbia avviato in Puglia eprogetti sui cosidetti basket bond: operazioni di cartolarizzazione di portafogli diemessi da ...La Campania è prima in Italia per emissioni di Minibond da parte delle imprese: con 43 emissioni nel 2020 (fino al 2019 erano state 37) ha superato Lombardia (passata dai 41 Minibond del 2019 ai 36 de ...Giancarlo Giudici: “Il settore ha retto bene nonostante lo stress test della pandemia. Ora sono tre le sfide: la sostenibilità del debito a valle dei risultati di bilancio, la capacità del sistema di ...