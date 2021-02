Mine Kafon Ball | bonifica dalle mine antiuomo

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il problema delladi vaste aree minate è diventato un compito prioritario per molte organizzazioni internazionali. Nazioni Unite in primo piano. Ed ha messo in moto una serie di attività di ricerca e sviluppo in svariati campi della tecnologia e della scienza. Tuttavia queste ricerche sono tese a realizzare un sistema sicuro di identificazione