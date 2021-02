Milano fashion week | il gioco intrigante di Prada sulla trasformazione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021) I 70 anni di Max Mara, si celebrano insieme a questa collezione Autunno/Inverno 2021-2022 negli spazi della Triennale e sono la cerimonia regale di un marchio tutto italiano, ma con un direttore creativo inglese Ian Griffiths e tanto di passerella per donne regine di stile. Era il 1951 quando Achille Maramotti, imprenditore di Reggio Emilia, pensando di vestire le mogli della nostra borghesia prudente, costruì il primo mattone di un’avventura che ha fatto della qualità raffinata e della sobrietà ricercata il trionfo orgoglioso dell’eleganza italiana. Ed è di spalle, con un foulard annodato, che avvolge prima la nuca e poi stringe interamente il capo proprio come per una diva del cinema, mentre le mani adagiano delicatamente sulle spalle una giacca avvolgente, che comincia lo show. La sfilata sembra quasi una parata gloriosa scadenzata dal ritmo britannico, ma di passo italiano, per ...