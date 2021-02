Milano: emergenza casa, intesa Comune-Aler su quartiere San Siro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - E' il quartiere San Siro il protagonista del patto tra Comune di Milano e Aler per aumentare la capacità di risposta pubblica all'emergenza abitativa. Il Protocollo d'intesa approvato dalla giunta prevede che l'intero stabile di via Newton 15, insieme a venti unità immobiliari appartenenti a complessi popolari tutti di proprietà Aler e sempre nel quartiere San Siro, vengano concessi con un contratto di comodato d'uso gratuito della durata di 25 anni all'amministrazione comunale. Il Comune provvederà alla loro ristrutturazione e riqualificazione per poi destinarli all'emergenza casa, in modo da potenziare le possibilità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021), 26 feb. (Adnkronos) - E' ilSanil protagonista del patto tradiper aumentare la capacità di risposta pubblica all'abitativa. Il Protocollo d'approvato dalla giunta prevede che l'intero stabile di via Newton 15, insieme a venti unità immobiliari appartenenti a complessi popolari tutti di proprietàe sempre nelSan, vengano concessi con un contratto di comodato d'uso gratuito della durata di 25 anni all'amministrazione comunale. Ilprovvederà alla loro ristrutturazione e riqualificazione per poi destinarli all', in modo da potenziare le possibilità di ...

