Milano capitale della cucina straniera | ecco i migliori locali e cosa si mangia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci sono buoni locali a Torino come a Roma. E anche in provincia non mancano oasi di buon gusto. Ma impossibile non assegnare a Milano il ruolo di capitale della cucina straniera nel nostro Paese. Lo dice innanzitutto la storia: sotto la Madonnina, esistevano già locali cinesi nei primi anni del ‘900, ma è verso la fine degli anni ’80 che i milanesi iniziano a frequentare costantemente i ristoranti orientali, insieme ai fast food di matrice americana. Sono i prodromi del boom del XXI secolo quando la curiosità crescente verso il cibo e i prodotti che arrivano da lontano unita all’aumento esponenziale di stranieri in Italia (Milano in primis) crea l’humus giusto per la nascita di locali di ogni tipo – dallo street food all’alta cucina – che permettono di scoprire i mondi più diversi.