Milan, Trevisani: “Bruno Fernandes leader tecnico del Manchester United” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Riccardo Trevisani, presente negli studi di 'Sky Sport', ha fatto una breve descrizione del Manchester United, prossimo avversario del Milan in Europa League Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 febbraio 2021) Riccardo, presente negli studi di 'Sky Sport', ha fatto una breve descrizione del, prossimo avversario delin Europa League Pianeta

PianetaMilan : .@acmilan, #Trevisani: '#BrunoFernandes leader tecnico del #ManchesterUnited' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - tadafferio : RT @ACMDuivel: Traduttore Sky: 'Il Manchester United pesca il Milan' Trevisani in studio: - PianetaMilan : .@acmilan, #Trevisani: '@gigiodonna1? Riflessi di un gatto e talento infinito' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - vickythebug : RT @ACMDuivel: Traduttore Sky: 'Il Manchester United pesca il Milan' Trevisani in studio: - ciccionocera00s : RT @ACMDuivel: Traduttore Sky: 'Il Manchester United pesca il Milan' Trevisani in studio: -