Milan-Stella Rossa 1-1, le pagelle: Donnarumma pazzesco, Romagnoli insicuro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Queste le pagelle dei giocatori del Milan dopo la gara contro la Stella Rossa. Gianluigi Donnarumma salva il risultato, Alessio Romagnoli appannato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 febbraio 2021) Queste ledei giocatori deldopo la gara contro la. Gianluigisalva il risultato, Alessioappannato Pianeta

acmilan : Have a read of our Stats following #ACMFKCZ ?? - SkySport : ??? MILAN-STELLA ROSSA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (8’) ? #ElFardouBen (24’) ? Europa League – ritorno dei… - SkySport : Stella Rossa, Stankovic: 'Orgoglioso. Prima esperienza? Non ho mica giocato a cricket' - pingioriroberto : RT @acmilan: Have a read of our Stats following #ACMFKCZ ?? - AndreaAAmato : #Ascoltitv 25 febbraio 2021: la suora di Rai1 vince, ma Tv8 è vicina a Canale5. Che Dio ci aiuti 22,7%, Che bella g… -