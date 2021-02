Milan-Stella Rossa 1-1: Donnarumma salva il Diavolo, ottavi con prestazione opaca (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Milan passa agli ottavi di finale di Europa League, ma soffre per diversi tratti del match. Gianluigi Donnarumma tiene a galla i suoi, prestazione opaca Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilpassa aglidi finale di Europa League, ma soffre per diversi tratti del match. Gianluigitiene a galla i suoi,Pianeta

Ultime Notizie dalla rete : Milan Stella Milan - Stella Rossa 1 - 1: rossoneri qualificati con qualche sofferenza Prosegue il momento di grossa difficoltà da parte di un Milan che ha rischiato, e non poco, contro un modesto Stella Rossa. La squadra serba però ha giocato con spensieratezza e forse proprio questo ha creato enormi difficoltà per la formazione di Stefano ...

Milan-Stella Rossa 1-1: Donnarumma salva il Diavolo, ottavi con prestazione opaca Il Milan passa agli Ottavi di finale di Europa League, ma soffre per diversi tratti del match. Gianluigi Donnarumma tiene a galla i suoi, prestazione opaca ...

