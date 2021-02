Milan qualificato ma in calo: situazione fisiologica o segnale preoccupante? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Momento di calo per il Milan, ma Pioli ha tutto sotto controllo: c'è da preoccuparsi il momento delicato può passare? Leggi su 90min (Di venerdì 26 febbraio 2021) Momento diper il, ma Pioli ha tutto sotto controllo: c'è da preoccuparsi il momento delicato può passare?

SkySport : ??? MILAN-STELLA ROSSA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (8’) ? #ElFardouBen (24’) ? Europa League – ritorno dei… - sportli26181512 : Il Milan adesso preoccupa. Ok il passaggio del turno, ma la squadra è in calo: Il Milan si è qualificato per gli ot… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: ??? MILAN-STELLA ROSSA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (8’) ? #ElFardouBen (24’) ? Europa League – ritorno dei sedicesim… - UgoBaroni : RT @SkySport: ??? MILAN-STELLA ROSSA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (8’) ? #ElFardouBen (24’) ? Europa League – ritorno dei sedicesim… - fpa82 : RT @SkySport: ??? MILAN-STELLA ROSSA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (8’) ? #ElFardouBen (24’) ? Europa League – ritorno dei sedicesim… -