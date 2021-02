Milan, Kjaer: «Manchester United? Voglio affrontare sempre i migliori» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Simon Kjaer non teme il Manchester United e non vede l’ora di affrontare i Red Devils in Europa League: ecco le sue dichiarazioni Simon Kjaer, ai microfoni di Sky Sport, parla del sorteggio di Europa League che mette il Milan di fronte al Manchester United. Kjaer – «Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al 100%, ma durante una stagione ci sono sempre periodi complicati. Dobbiamo reagire, la partita di Manchester in Europa League sarà una bella gara per tutti». Manchester United – «Se mi fa piacere? Assolutamente, ho sempre preferito giocare contro i più forti, sarà una gara difficile ma giochiamo a calcio per questo». CONTINUA A LEGGERE ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Simonnon teme ile non vede l’ora dii Red Devils in Europa League: ecco le sue dichiarazioni Simon, ai microfoni di Sky Sport, parla del sorteggio di Europa League che mette ildi fronte al– «Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al 100%, ma durante una stagione ci sonoperiodi complicati. Dobbiamo reagire, la partita diin Europa League sarà una bella gara per tutti».– «Se mi fa piacere? Assolutamente, hopreferito giocare contro i più forti, sarà una gara difficile ma giochiamo a calcio per questo». CONTINUA A LEGGERE ...

