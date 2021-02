Milan, Kjaer in vista della Roma: “I giallorossi stanno molto bene. Il nostro calo? Vi dico la mia” (Di sabato 27 febbraio 2021) Milan e Roma dopo aver superato il turno in Europa League si apprestano a sfidarsi nel big match della 24esima giornata di Serie A.VIDEO Milan, in Europa League l’ultima prodezza di Donnarumma: 22 miracoli per i suoi 22 anniLe due squadre scenderanno in campo domenica 28 febbraio alle ore 20:45. Le due compagini arrivano da due momenti totalmente opposti, la Roma è in fiducia e sta inanellando una striscia di risultati utili consecutivi, mentre il Milan sta attraversando il primo vero momento di difficoltà della stagione.In vista dell'importante partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, Simon Kjaer, pilastro dei rossoneri con un passato alla Roma. Il danese riconosce la forza dei ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021)dopo aver superato il turno in Europa League si apprestano a sfidarsi nel big match24esima giornata di Serie A.VIDEO, in Europa League l’ultima prodezza di Donnarumma: 22 miracoli per i suoi 22 anniLe due squadre scenderanno in campo domenica 28 febbraio alle ore 20:45. Le due compagini arrivano da due momenti totalmente opposti, laè in fiducia e sta inanellando una striscia di risultati utili consecutivi, mentre ilsta attraversando il primo vero momento di difficoltàstagione.Indell'importante partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, Simon, pilastro dei rossoneri con un passato alla. Il danese riconosce la forza dei ...

