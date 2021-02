Milan, Kjaer: “Felice di aver pescato lo United, meglio giocarsela con i migliori. In Serie A…” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del duro sorteggio che vedrà i rossoneri opposti al Manchester United: Se mi fa piacere? Assolutamente, ho sempre preferito giocare contro i più forti, sarà una gara difficile ma giochiamo a calcio per questo" - afferma l'ex difensore di Atalanta, Palermo e Siviglia - . Po sulle recenti difficoltà incontrate dai rossoneri: "Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al 100%, ma durante una stagione ci sono sempre periodi complicati. Dobbiamo reagire, la partita di Manchester in Europa League sarà una bella gara per tutti. Abbiamo voglia di tornare a vincere, non ho alcun dubbio. Le gare con Spezia e Inter non sono state al nostro livello, siamo sereni, sappiamo quello che possiamo dare, sappiamo in cosa siamo forti e dove dobbiamo migliorare ancora. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il difensore del, Simon, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del duro sorteggio che vedrà i rossoneri opposti al Manchester: Se mi fa piacere? Assolutamente, ho sempre preferito giocare contro i più forti, sarà una gara difficile ma giochiamo a calcio per questo" - afferma l'ex difensore di Atalanta, Palermo e Siviglia - . Po sulle recenti difficoltà incontrate dai rossoneri: "Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al 100%, ma durante una stagione ci sono sempre periodi complicati. Dobbiamo reagire, la partita di Manchester in Europa League sarà una bella gara per tutti. Abbiamo voglia di tornare a vincere, non ho alcun dubbio. Le gare con Spezia e Inter non sono state al nostro livello, siamo sereni, sappiamo quello che possiamo dare, sappiamo in cosa siamo forti e dove dobbiamo migliorare ancora. ...

