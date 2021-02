Milan, dalla “distanza sociale” di Romagnoli al flop dell’attacco: cosa non ha funzionato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Milan non è in crisi, come potrebbe chi è secondo in classifica e ancora in corsa in Europa, ma può entrarci se non cambierà qualcosa Il Milan festeggia in silenzio la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ottenuta con due pareggi contro una compagine modesta come la Stella Rossa. Due gare giocate, per lo più, in superiorità numerica ma che hanno continuato a testimoniare i passi indietro compiuti dai ragazzi di Pioli da un mese a questa parte. CALO FISIOLOGICO – Che il Milan avesse viaggiato sopra le proprie possibilità per oltre un anno era, non nascondiamoci, sotto gli occhi di tutti: una squadra costruita per non arrivare quinta che guarda tutti dall’alto verso il basso senza mai dimostrare cali, di tensione o tecnici, è stato un miracolo sportivo dovuto all’ottimo lavoro svolto da Pioli e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilnon è in crisi, come potrebbe chi è secondo in classifica e ancora in corsa in Europa, ma può entrarci se non cambierà qualIlfesteggia in silenzio la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ottenuta con due pareggi contro una compagine modesta come la Stella Rossa. Due gare giocate, per lo più, in superiorità numerica ma che hanno continuato a testimoniare i passi indietro compiuti dai ragazzi di Pioli da un mese a questa parte. CALO FISIOLOGICO – Che ilavesse viaggiato sopra le proprie possibilità per oltre un anno era, non nascondiamoci, sotto gli occhi di tutti: una squadra costruita per non arrivare quinta che guarda tutti dall’alto verso il basso senza mai dimostrare cali, di tensione o tecnici, è stato un miracolo sportivo dovuto all’ottimo lavoro svolto da Pioli e ...

