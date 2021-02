Mike Tyson contro la serie sulla sua vita prodotta da Hulu: "Sfruttano la mia storia senza averne i diritti" (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'annuncio della produzione di Iron Mike, la serie Hulu dedicata alla sua vita, ha scatenato l'ira di Mike Tyson che ha chiesto il boicottaggio della piattaforma. Mike Tyson ha criticato apertamente l'annuncio che Hulu realizzerà una serie, intitolata Iron Mike, dedicata alla sua vita e ha già annunciato che realizzerà un altro progetto, totalmente autorizzato, chiedendo inoltre ai fan di boicottare la piattaforma di streaming. Su Instagram l'ex pugile ha dichiarato che la situazione è un esempio delle disuguaglianze sociali e di appropriazione indebita culturale, sottolineando che l'annuncio è ancora più negativo perché compiuto durante il Black History Month. Nel suo post ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'annuncio della produzione di Iron, ladedicata alla sua, ha scatenato l'ira diche ha chiesto il boicottaggio della piattaforma.ha criticato apertamente l'annuncio cherealizzerà una, intitolata Iron, dedicata alla suae ha già annunciato che realizzerà un altro progetto, totalmente autorizzato, chiedendo inoltre ai fan di boicottare la piattaforma di streaming. Su Instagram l'ex pugile ha dichiarato che la situazione è un esempio delle disuguaglianze sociali e di appropriazione indebita culturale, sottolineando che l'annuncio è ancora più negativo perché compiuto durante il Black History Month. Nel suo post ...

