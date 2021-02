“Mi sorprendi ogni giorno” Veera Kinnunen ritrova l’amore | chi è il nuovo fidanzato del volto di Ballando con le Stelle

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 febbraio 2021), il suo cuore batte solo per ‘lui’. Impossibile per la ballerina e coreografa di origini finlandesi non fare perdere la testa a un uomo. Dal 2013si è fatta apprezzare anche dal pubblico italiano dicon lee nel corso delle varie edizioni della trasmissione ha ballato con l’ex pallanuotista Amaurys Pérez, con l’attore Silvio Simac, con il modello Luca Sguazzini, con l’atleta paralimpico Oney Tapia, con Akash e con l’ex calciatore di Inter, Roma e Juventus Dani Osvaldo. Ma il suo cuore a chi appartiene? Una relazione durata ben 11 anni con lo storicoe collega Stefano Oradei. Anche lui appassionato di danza e maestro acon le, che pare abbia però maturato nel tempo una gelosia verso Daniel ...