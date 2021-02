“Mi sono ridotto così in questi anni…”. L’ospite di Barbara D’Urso scoppia in lacrime: “Ero famoso, ma sono stato dimenticato” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere proprio lui piangere a dirotto. Siamo nel salotto tanto criticato di Barbara D’Urso, ospite della puntata Marco Bellavia. A Pomeriggio 5, nello spazio del programma dedicato al gossip, si è tornati a parlare dei vip che da tempo hanno abbandonato il piccolo o grande schermo, cambiando vita. Tra gli ospiti in studio, Karina Cascella, l’attore Bruno Conti e Marco Bellavia, ex volto di Bim Bum Bam. Bellavia – protagonista in passato della fortunata serie tv Dolce Licia con Cristina D’Avena – si è sciolto in lacrime dopo aver visto un servizio dedicato alla sua vita. Poi ha spiegato: “Mi piacerebbe tornare al mio lavoro, nella tv dei ragazzi. Mi commuovo quando vedo immagini di me e mio figlio insieme. Gli ultimi tredici anni li ho dedicati interamente a lui. È importante passare tempo insieme. I ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere proprio lui piangere a dirotto. Siamo nel salotto tanto criticato di, ospite della puntata Marco Bellavia. A Pomeriggio 5, nello spazio del programma dedicato al gossip, si è tornati a parlare dei vip che da tempo hanno abbandonato il piccolo o grande schermo, cambiando vita. Tra gli ospiti in studio, Karina Cascella, l’attore Bruno Conti e Marco Bellavia, ex volto di Bim Bum Bam. Bellavia – protagonista in passato della fortunata serie tv Dolce Licia con Cristina D’Avena – si è sciolto indopo aver visto un servizio dedicato alla sua vita. Poi ha spiegato: “Mi piacerebbe tornare al mio lavoro, nella tv dei ragazzi. Mi commuovo quando vedo immagini di me e mio figlio insieme. Gli ultimi tredici anni li ho dedicati interamente a lui. È importante passare tempo insieme. I ...

