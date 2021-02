“Mi metteva le catene alle caviglie ” Dichiarazione choc dell’attore italiano che lascia tutti impietriti Di chi si tratta

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ il 1988 quando Francesco Benigno viene notato per strada da Marco Risi che lo ha scritturato per il film Mery per sempre, con Claudio Amendola e Michele Placido: Se Marco Risi non mi avesse dato questa opportunità adesso non saremmo qui a parlare…Ha dato un senso alla mia vita. E dire che io al provino c’ero andato per accompagnare un amico. Per Mery per sempre guadagnai tre milioni e mezzo di lire, mentre per Ragazzi fuori 15 milioni. All’epoca lavoravo nei mercati a Palermo, vendevo patate. La gente mi fermava per strada. Un’infanzia difficile Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Benigno (reale) (@francescobenign) Per Francesco quei film sono stati un mezzo per riscattarsi dalla strada e da una situazione familiare molto difficile; dodicesimo di tredici figli, l’infanziaè ...