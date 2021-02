Mediaset chiude Live | ma la D’Urso passa al contrattacco e lancia la sfida | «Domenica Live e Non è La D’Urso sono di lunghissimissima vita»

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Barbara D'Urso Barbaraal. Dal palcoscenico di Pomeriggio Cinque, la conduttrice campana replica alle voci che danno le sue quotazioni a Cologno in netto ribasso. Queste le parole con le quali ha chiuso la puntata odierna del suo talk pomeridiano con fare quasi di: “Posso solo dirvi che (– Non è laamatissime e soprattuttodi. Tutte e due”. E poi saluta gesticolando il suo pubblico (o “a soret’”?) facendo ‘ciao ciao’ con la manina. Le dichiarazioni di Barbara arrivano dopo giorni di silenzio e a pochi minuti di distanza ...

E dopo tanto parlare ecco cheha divulgato sui social giusto poco fa un comunicato stampa in cui sono state annunciate delle grandi novità per Barbara d'Urso . La prima è che Domenica Live ...Live Non è la d'Ursoa fine marzo e, secondo il comunicato stampa, dovrebbe ripartire con una nuova edizione nella prossima stagione TV. Domenica Live invece si allunga e decide di sfidare la Domenica In ...I rumours si sono rivelati veritieri. "Live – Non è la D'Urso" chiude ufficialmente con l'ultima puntata di domenica 28 marzo 2021. A confermarlo è un comunicato stampa ufficiale di Mediaset di pochi ...Barbara D'Urso rinuncerà al prime time della domenica ma si allungherà nel pomeriggio. Il 28 marzo si conclude infatti 'Live - Non è la d'Urso' ma dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta ...