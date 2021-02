Masterchef Italia, Monir disperato alle prese con gli ingredienti del futuro: Barbieri lo carica così (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per l’Invention Test di ieri, a Masterchef Italia, l’ospite arrivato in cucina era Riccardo Canella, il sous chef del “Noma”, a Copenaghen, nonché responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo del Ristorante più famoso al mondo. Con sé, Chef Canella aveva alcuni ingredienti molto particolari che rappresentano il futuro della cucina internazionale. A Monir sono capitati garum di alette di pollo insieme ad aghi e olio di abete e pigne candite: lo sguardo sconsolato e malinconico dell’aspirante chef era fin troppo esplicito. Necessario l’intervento di Bruno Barbieri per caricare il concorrente. Immagini concesse da Sky in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per l’Invention Test di ieri, a, l’ospite arrivato in cucina era Riccardo Canella, il sous chef del “Noma”, a Copenaghen, nonché responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo del Ristorante più famoso al mondo. Con sé, Chef Canella aveva alcunimolto particolari che rapntano ildella cucina internazionale. Asono capitati garum di alette di pollo insieme ad aghi e olio di abete e pigne candite: lo sguardo sconsolato e malinconico dell’aspirante chef era fin troppo esplicito. Necessario l’intervento di Brunoperre il concorrente. Immagini concesse da Sky in onda ogni giovedì21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto ...

