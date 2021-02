Masterchef Italia | l’ultima prova in esterna è nel ristorante tristellato | ecco chi è il primo finalista della decima edizione

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Perindi questa stagione, i cinque cuochi amatoriali rimasti in gara a, ieri sera, hanno avuto la possibilità di cucinare in una location incredibile, il Mudec di Milano, all’interno di una delle cucine più esclusive del mondo, quella di Enrico Bartolini, il cuoco più stellato d’, Chef che vanta ben 8 stelle Michelin con i suoi 5 ristoranti e che è stato ila riuscire a riportare le 3 stelle a Milano dopo 25 anni, seguendo le orme del maestro Gualtiero Marchesi. Al termine, in cui hanno dovuto cucinare un intero menu del, Chef Bartolini ne ha proclamato il vincitore, ilad accedere alla sfida finale, attesa per la ...

: Triplete di Irene che va in finale con Antonio, Francesco 'Aquila' e Monir alla sfida finale. Federica e Azzurra eliminate. Una sfida all'ultimo piatto che negli episodi di ieri ha ...: giovedì prossimo, 4 marzo, verrà finalmente proclamato il vincitore di questa decima ...Per l'Invention Test di ieri, a MasterChef Italia, l'ospite arrivato in cucina era Riccardo Canella, il sous chef del "Noma", a Copenaghen, nonché responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo del ...