MasterChef Italia, anticipazioni puntata finale: perché potrebbe vincere Irene (Di venerdì 26 febbraio 2021) MasterChef Italia: giovedì prossimo, 4 marzo, verrà finalmente proclamato il vincitore di questa decima edizione. Protagonisti della sfida finale saranno Antonio, Aquila, Irene e Monir. Ieri MasterChef Italia ha conquistato 1 milione e 14mila spettatori medi, con il 3,8% di share (+8% rispetto all’anno scorso). Ora il cooking show è pronto a scrivere l’ultimo capitolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 febbraio 2021): giovedì prossimo, 4 marzo, verrà finalmente proclamato il vincitore di questa decima edizione. Protagonisti della sfidasaranno Antonio, Aquila,e Monir. Ieriha conquistato 1 milione e 14mila spettatori medi, con il 3,8% di share (+8% rispetto all’anno scorso). Ora il cooking show è pronto a scrivere l’ultimo capitolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

PerugiaToday : #MasterChef Italia, dall'Australia a Bevagna: Monir porta l'Umbria in finale - SkyTG24 : MasterChef Italia, un milione e 14mila spettatori per la semifinale - Adnkronos : .@MasterChef_it, ecco i quattro #finalisti: chi sarà il vincitore? - infoitcultura : MasterChef Italia 10, puntata: gli eliminati - infoitcultura : MasterChef Italia, i magnifici 4 per la Finale. Oltre 1 milione ieri su Sky Uno -