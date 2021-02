Massimo Ghini, il figlio giovanissimo ricoverato per Covid: il racconto dell’attore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Massimo Ghini, il figlio è ricoverato per una polmonite da Covid: è giovanissimo, ecco il racconto dell’attore sulle sue condizioni. Massimo Ghini, il figlio ricoverato per Covid: è giovanissimo, ecco il racconto dell’attoreNon sono giorni facili per Massimo Ghini, attore e regista amato e apprezzato dal pubblico. Suo figlio Lorenzo, infatti, è stato ricoverato alcuni giorni a causa di una polmonite bilaterale da Covid e ha tenuto molto in pensiero la sua famiglia. La notizia ha certamente scosso tutti, visto che il giovane ha solo 25 ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021), ilper una polmonite da: è, ecco ilsulle sue condizioni., ilper: è, ecco ilNon sono giorni facili per, attore e regista amato e apprezzato dal pubblico. SuoLorenzo, infatti, è statoalcuni giorni a causa di una polmonite bilaterale dae ha tenuto molto in pensiero la sua famiglia. La notizia ha certamente scosso tutti, visto che il giovane ha solo 25 ...

HuffPostItalia : Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite da Covid dopo festa in casa con amici' - repubblica : Coronavirus, Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni in ospedale con polmonite dopo party': L'attore romano: 'Mio figl… - Corriere : Massimo Ghini: «Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite bilaterale» - QLexPipiens : Tipico esempio di cortigiano. Massimo Ghini: “Mio figlio di 25 anni ricoverato per Covid” e lancia un appello. - SPYit_official : Sta meglio il figlio 25enne di Massimo Ghini, finito in ospedale con polmonite bilaterale da Covid 19 <3 #covid19… -