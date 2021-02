Mascherina a scuola, Garante Infanzia Toscana scrive a Draghi: “Genitori preoccupati per i figli” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo gli appelli dei mesi scorsi, rivolti con lettera all'allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi, in vista delle ''nuove misure sostitutive'' che saranno adottate dal Governo, ha inviato in queste ora una missiva al nuovo premier, Mario Draghi, per segnalare che ''la concreta applicazione'' dei Dpcm che si sono susseguiti ''per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19'', in ultimo il Dpcm del 14 gennaio scorso, ''sta determinando notevoli disagi nella popolazione scolastica''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo gli appelli dei mesi scorsi, rivolti con lettera all'allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, laper l'e l'Adolescenza della, Camilla Bianchi, in vista delle ''nuove misure sostitutive'' che saranno adottate dal Governo, ha inviato in queste ora una missiva al nuovo premier, Mario, per segnalare che ''la concreta applicazione'' dei Dpcm che si sono susseguiti ''per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19'', in ultimo il Dpcm del 14 gennaio scorso, ''sta determinando notevoli disagi nella popolazione scolastica''. L'articolo .

