Marte: la prima foto ad alta definizione di Perseverance (Di venerdì 26 febbraio 2021) La missione Mars 2020 procede a vele spiegate. Il rover Perseverance, inviato su Marte dalla NASA, sta lavorando di gran lena. Dopo aver registrato il primo audio di 60 secondi, l'esploratore computerizzato ha scattato foto del panorama desertico. La NASA ha diffuso il panorama immortalato. Cosa mostra la foto di Marte? L'immagine scattata dal rover

