Marco Bellocchio regista del film La Conversione, sul caso di Edgardo Mortara (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il regista Marco Bellocchio realizzerà il film La Conversione, un nuovo progetto dedicato alla storia di Edgardo Mortara. Marco Bellocchio sarà il regista del film La Conversione che racconterà la storia di Edgardo Mortara, che avrebbe già dovuto arrivare sul grande schermo con la regia di Steven Spielberg Il progetto racconterà la storia del ragazzino ebreo che è stato rapito e convertito, nel 1958, al cattolicesimo. Il regista italiano realizzerà il lungometraggio basandosi sui documenti ufficiali, a differenze dell'approccio del collega americano che aveva come fonte di ispirazione un libro scritto da David Kertzer. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilrealizzerà ilLa, un nuovo progetto dedicato alla storia disarà ildelLache racconterà la storia di, che avrebbe già dovuto arrivare sul grande schermo con la regia di Steven Spielberg Il progetto racconterà la storia del ragazzino ebreo che è stato rapito e convertito, nel 1958, al cattolicesimo. Ilitaliano realizzerà il lungometraggio basandosi sui documenti ufficiali, a differenze dell'approccio del collega americano che aveva come fonte di ispirazione un libro scritto da David Kertzer. ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Marco Bellocchio regista del film La Conversione, sul caso di Edgardo Mortara - GRonchieri : RT @ciakmag: Il regista de 'Il Traditore' al lavoro su questo grande progetto. #edgardomortara #MarcoBellocchio - ciakmag : Il regista de 'Il Traditore' al lavoro su questo grande progetto. #edgardomortara #MarcoBellocchio - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più bel FILM italiano di tutti i tempi tra: ??? I PUGNI IN TASCA Marco Bellocchio ??? IL VANGELO SECO… - mixborghi : RT @pleporace: Trent'anni fa alla Berlinale Marco Ferreri ha vinto l’Orso d’oro per La casa del sorriso, Marco Bellocchio per La condanna h… -