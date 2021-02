Mara Venier e la fake sul marito | “Un amico si è sentito male | lo hanno portato al pronto soccorso”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ierie suoNicola sono intervenuti a La vita in diretta per raccontare quando dolore ha provocato la bufala che li riguardavae suoNicola Carraro sono intervenuti nel programma di Raiuno ‘La Vita in Diretta‘ per raccontare il dolore e le conseguenze della bufala che li ha riguardati.ha subito smentito la notizia falsa sulla morte del, scrivendo su Instagram: “Mioe? vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che ca*o scrivete? Vergognatevi! Continuo a ricevere messaggi…”. Ma già lasi era diffusa rapidamente generando il panico tra amici e conoscenti. “È stata una giornata terribile per me e per Nicola”, ha detto la ...

pomeriggio5 : La fake news sulla morte del marito di Mara Venier (che sta benissimo!). E la nostra @carmelitadurso la invita per… - Barbarafanpage : RT @pomeriggio5: La fake news sulla morte del marito di Mara Venier (che sta benissimo!). E la nostra @carmelitadurso la invita per una d'U… - Notiziedi_it : Mara Venier e la bufala sulla morte del marito: “Un amico si è sentito male, lo hanno portato al pronto soccorso” - zazoomblog : Mara Venier furiosa dopo la bufala sulla morte del marito: la reazione a La Vita in diretta - #Venier #furiosa… - GiuseppeporroIt : Barbara D'Urso lancia una proposta a Mara Venier e si congratula con lei (VIDEO) #barbaradurso #maravenier -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Il Fatto Quotidiano

Nel corso della puntata, Barbara D'Urso dedica anche uno spazio all'amica. Ieri, la conduttrice di Domenica In ha denunciato alcuni siti che hanno lanciato una vergognosa fake news sul ...Ziaha recitato con alcuni grandi attori della tv italiana, il debutto nel 1973 con "Diario di un italiano". Per lei però si prospetta forse una nuova avventura al cinema Forse non tutti sanno ...Mara Venier è intervenuta a La Vita in diretta per dirsi furiosa riguardo alla fake news sulla morte del marito Nicola Carraro: cos’ha detto ...Mara Venier in collegamento da Sanremo con Amadeus: le anticipazioni di Domenica In Il 28 febbraio a Domenica In la verace conduttrice Mara Venier farà un ...