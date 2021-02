Mara Venier dopo la fake news sulla morte del marito: “L’amico si è sentito male, è stato portato al Pronto soccorso” (Di venerdì 26 febbraio 2021) La fake news della morte di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha scatenato un comprensibile moto di rabbia e indignazione trasversale a tv, carta stampata e web. La conduttrice ha parlato di alcuni retroscena dopo l’uscita della bufala, dai messaggi ricevuti al malore di un amico. Mara Venier racconta cos’è successo dopo la fake news In collegamento con La Vita in diretta, Mara Venier e Nicola Carraro hanno parlato di cosa è successo dopo la fake news sulla morte del marito della conduttrice, notizia falsa che ha scatenato un trasversale ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ladelladi Nicola Carraro,di, ha scatenato un comprensibile moto di rabbia e indignazione trasversale a tv, carta stampata e web. La conduttrice ha parlato di alcuni retroscenal’uscita della bufala, dai messaggi ricevuti al malore di un amico.racconta cos’è successolaIn collegamento con La Vita in diretta,e Nicola Carraro hanno parlato di cosa è successoladeldella conduttrice, notizia falsa che ha scatenato un trasversale ...

