Manchester United, Solskjaer: "Sfida contro il Milan è di Champions League" (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha detto la sua sulla Sfida in Europa League contro il Milan in programma a marzo: "Abbiamo la tradizione di avere sorteggi difficili - dice al sito del Manchester United - È di nuovo uno di quei match che pensi possa essere una Sfida di Champions League. È positivo per noi affrontare queste partite perché questa squadra ha bisogno di sfide e noi amiamo le sfide e le accettiamo". Sul Milan: "E' un club con storia e tradizione a cui diamo il benvenuto, andremo a giocare in un grande stadio e non vediamo l'ora". Nei rossoneri militano due ex dello United come Ibrahimovic e Dalot: "Zlatan? Sono ...

