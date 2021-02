Manchester United-Milan, Solskjaer: “Ibrahimovic mi ha impressionato” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Mi ha impressionato, devo ammetterlo, per come sta andando la sua carriera. Ha avuto un infortunio che ha rischiato di compromettere la carriera quando era qui, ma è riuscito a recuperare ed è andato in MLS, poi è tornato al Milan e ha risollevato la squadra. Sono in crescita e hanno fatto davvero bene in questa stagione“. Queste le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, a margine del sorteggio di Europa League. Sarà il Milan l’avversaria agli ottavi di finale dei red devils. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Mi ha, devo ammetterlo, per come sta andando la sua carriera. Ha avuto un infortunio che ha rischiato di compromettere la carriera quando era qui, ma è riuscito a recuperare ed è andato in MLS, poi è tornato ale ha risollevato la squadra. Sono in crescita e hanno fatto davvero bene in questa stagione“. Queste le dichiarazioni di Ole Gunnar, tecnico del, a margine del sorteggio di Europa League. Sarà ill’avversaria agli ottavi di finale dei red devils. SportFace.

