Malattie rare | Farmindustria | ' 30% pazienti senza diagnosi | aumentano trial'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma 26 feb. (Adnkronos Salute) - Le"non diagnosticate colpiscono il 30% del totale deicon questo tipo di patologie". Ma dalla ricerca emergono "elementi confortanti. Se guardiamo i dati di confronto tra il 2010 con quelli del 2019 e il numero di sperimentazioni che sono state fatte nel campo delle patologie orfane e, vediamo che i numeri cominciano a crescere a doppia cifra, con 150 studi in più". Lo ha spiegato Rita Cataldo, coordinatrice del gruppo '' diintervenuta a ", ultrae non diagnosticate", webinar promosso dall'Istituto superiore di Sanità, Cnmr (Centro nazionale), Uniamo (Federazione ...

pompeii_sites : Il Parco archeologico di Pompei partecipa alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare, con illuminazione a colori d… - EventDesignerV : RT @BuonSangue1: 2 milioni di pazienti affetti da malattie rare in Italia, di cui 1 su 5 bambini. Domenica 28 febbraio è la giornata delle… - Excelinthewall : RT @OssMalattieRare: ?? Il 1° Marzo scopriremo i vincitori di #HackERare il primo hackathon virtuale sulle #malattierare. ?? 2 Sfide ?? 40 pa… - ilariacbartoli : RT @OssMalattieRare: ?? Il 1° Marzo scopriremo i vincitori di #HackERare il primo hackathon virtuale sulle #malattierare. ?? 2 Sfide ?? 40 pa… - paolodelbufalo1 : RT @IREISGufficiale: Giornata delle Malattie Rare: Venerdì ore 15 secondo appuntamento con gli esperti IFO su Malattie Rare ad alto rischi… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare

QUOTIDIANO.NET

Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità a ', ultrarare e non diagnosticate, webinar promosso dall'Istituto superiore di Sanità, Cnmr (Centro nazionale ...Domenica 28 febbraio la fontana del Nettuno si tingerà di verde per testimoniare l'adesione della città alla Giornata mondiale delle. Il Comune ha accolto l'invito dell' Associazione Emofilici Trentini O.d. V. " Gabriele Folgheraiter " - Coordinamento Trentino Associazioni diin Rete. L'iniziativa è ...Roma 26 feb. (Adnkronos Salute) – Le malattie rare “non diagnosticate colpiscono il 30% del totale dei pazienti con questo tipo di patologie”. Ma dalla ricerca emergono “elementi confortanti. Se guard ...Tra i 17 lavori di ricerca che saranno finanziati in Lombardia, c'è anche lo studio della professoressa Charlotte Kilstrup-Nielsen. La premiazione avverrà on line il prossimo 28 febbraio ...