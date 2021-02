(Di venerdì 26 febbraio 2021) È un punto su cui la discussione è impossibile: per la destra, laZan continua ad essere fonte di mal di stomaco, perché non riescono ad accettare che la discrminazione delle persone Lgbtqi+ sia ...

Alberto28075665 : RT @globalistIT: Dalla destra la solita inaccettabile caterva di menzogne sulla #LeggeZan - ClemensDaniela : RT @globalistIT: Dalla destra la solita inaccettabile caterva di menzogne sulla #LeggeZan - globalistIT : Dalla destra la solita inaccettabile caterva di menzogne sulla #LeggeZan - erostiaco : RT @CaressaGiovanni: Malan (Forza Italia) vorrebbe affossare la legge Zan, il Pd insorge: 'Parole inaccettabili' - CaressaGiovanni : Malan (Forza Italia) vorrebbe affossare la legge Zan, il Pd insorge: 'Parole inaccettabili' -

E Lucio, senatore diItalia, oggi lo ha ribadito per l'ennesima volta: "Nel momento in cui, con il grande impegno di tutti, si è formato un governo di larghissima coalizione per ...'Il senatoredeve avere maggiore rispetto del Parlamento. Il disegno di legge Zan, ora all'attenzione del ... evidentemente anche con il contributo di deputati diItalia. Il segretario del ...Volano stracci all'interno della maggioranza di governo. Il senatore di Forza Italia, all'attacco del segretario Pd, "colpevole" di aver chiesto una rapida approvazione del DDL Zan.Simile la motivazione di Lucio Malan per Forza Italia: “Le circostanze ed i tempi ci suggeriscono oggi di non richiedere al Presidente del Consiglio di intervenire in Aula, anche considerando il ...