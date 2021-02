Magnum e Dante: il celebre brand di gelati omaggia il Sommo Vate a 700 anni dalla sua morte con gelati in limited edition (Di venerdì 26 febbraio 2021) A 700 anni dalla morte di Dante, il brand di gelati Magnum introduce da marzo 3 nuovi gusti speciali dedicati alla Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso A 700 anni dalla morte del Sommo Vate, si moltiplicano le iniziative per commemorare Dante Alighieri. La Divina Commedia è un’opera che ha dato un contributo fondamentale alla letteratura, alla cultura e all’arte e oggi diventa fonte di ispirazione epr qualcosa di fuori dal comune. Magnum, celebre brand di gelati del gruppo Unilever, ha deciso di dedicare tre nuovi gelati ... Leggi su zon (Di venerdì 26 febbraio 2021) A 700di, ildiintroduce da marzo 3 nuovi gusti speciali dedicati alla Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso A 700del, si moltiplicano le iniziative per commemorareAlighieri. La Divina Commedia è un’opera che ha dato un contributo fondamentale alla letteratura, alla cultura e all’arte e oggi diventa fonte di ispirazione epr qualcosa di fuori dal comune.didel gruppo Unilever, ha deciso di dedicare tre nuovi...

Eli__2_8 : RT @strawfield01: in che senso magnum uscirà in tre edizioni speciali per i 700 anni dalla morte di dante - strawfield01 : in che senso magnum uscirà in tre edizioni speciali per i 700 anni dalla morte di dante - Eli__2_8 : RT @_Giusy__: In occasione dei 700anni dalla morte di Dante, magnum farà l'edizione inferno, purgatorio, paradiso I'm?????????? - DivinaCommediaQ : RT @comristorazione: Magnum presenta MagnumXDante , nuovo progetto ispirato alla Divina Commedia: che c'azzecca un gelato e Dante alighieri… - comristorazione : Magnum presenta MagnumXDante , nuovo progetto ispirato alla Divina Commedia: che c'azzecca un gelato e Dante alighi… -