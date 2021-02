“Ma come è possibile?” Pubblicata su un noto sito italiano la classifica finale del “GF Vip”. Tutti i dettagli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip continua a regalare sorprese fino all’ultimo; siamo in dirittura d’arrivo, mancano pochissimi giorni alla finale ma pare che già si sappia chi vincerà. Nelle ultime ore infatti un noto portale italiano, Wikipedia, ha pubblicato la classifica finale con tanto di nomi dal probabile vincitore ai concorrenti sul podio. Ovviamente questo è solo un pronostico dato che i nomi dei finalisti sono stati inseriti seguendo l’ordine cronologico in cui sono stati annunciati; certo è che Dayane sembrerebbe la favorita e non solo dal pubblico. Dayane favorita Negli ultimi giorni infatti girano voci su dei presunti favoritismi verso la brasiliana dovuti a conoscenze dietro le quinte del programma, come anche i voti dal Brasile che non sarebbero leciti secondo il ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip continua a regalare sorprese fino all’ultimo; siamo in dirittura d’arrivo, mancano pochissimi giorni allama pare che già si sappia chi vincerà. Nelle ultime ore infatti unportale, Wikipedia, ha pubblicato lacon tanto di nomi dal probabile vincitore ai concorrenti sul podio. Ovviamente questo è solo un pronostico dato che i nomi dei finalisti sono stati inseriti seguendo l’ordine cronologico in cui sono stati annunciati; certo è che Dayane sembrerebbe la favorita e non solo dal pubblico. Dayane favorita Negli ultimi giorni infatti girano voci su dei presunti favoritismi verso la brasiliana dovuti a conoscenze dietro le quinte del programma,anche i voti dal Brasile che non sarebbero leciti secondo il ...

CottarelliCPI : Molti si aspettano la sostituzione di #Arcuri. Non giudico il suo operato come Commissario (ci pensano altri) ma è… - agorarai : 'Penso che il governo Draghi sia importante perché pone come priorità la costruzione di un futuro possibile. Siamo… - chiaragribaudo : Da ieri circola il mio nome come possibile #sottosegretaria. Lo ripeto: non sono disponibile, e nessuno dovrebbe es… - PiramideRossa : RT @AleInnamorati: Mi chiedo come sia possibile abbassarsi a tali livelli di meschinità - AleInnamorati : Mi chiedo come sia possibile abbassarsi a tali livelli di meschinità -

Ultime Notizie dalla rete : come possibile Giochi gratis PC Prime Gaming: ecco le novità di marzo Come ogni mese, anche a marzo Amazon rinnova le sue offerte legate al servizio Prime Gaming , che ... Sulla stessa pagina, raggiungibile a questo indirizzo , è ancora possibile riscattare i primi due ...

WindTre rimodula alcune offerte, aumentano i prezzi dal prossimo mese ...questa procedura avviata in maniera unilaterale dagli operatori e alla quale non è possibile ... Come potete leggere dal testo dell'SMS che WindTre sta inviando ai propri clienti, a partire dal prossimo ...

Vivere su Marte? "Possibile, ecco come ci stiamo allenando" LA NAZIONE Protezione civile, possibile cambio al vertice: Borrelli verso la sostituzione Possibile cambio ai vertici della Protezione Civile. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti, il numero uno del Dpc, Angelo Borrelli, potrebbe essere sostituito già oggi, ...

Negli Apple Store arrivano interpreti della lingua dei segni Apple è molto attenta all’accessibilità: ora negli Apple Store è possibile prenotare gratuitamente un interprete della lingua dei segni ...

ogni mese, anche a marzo Amazon rinnova le sue offerte legate al servizio Prime Gaming , che ... Sulla stessa pagina, raggiungibile a questo indirizzo , è ancorariscattare i primi due ......questa procedura avviata in maniera unilaterale dagli operatori e alla quale non è...potete leggere dal testo dell'SMS che WindTre sta inviando ai propri clienti, a partire dal prossimo ...Possibile cambio ai vertici della Protezione Civile. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti, il numero uno del Dpc, Angelo Borrelli, potrebbe essere sostituito già oggi, ...Apple è molto attenta all’accessibilità: ora negli Apple Store è possibile prenotare gratuitamente un interprete della lingua dei segni ...