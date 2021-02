M5S | Trenta | ' mi candido per organo collegiale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Ho deciso di candidarmi per uno dei cinque posti dell'che dovrà coordinare il Movimento e assumersi, di volta in volta, la responsabilità delle decisioni. Penso che la prima cosa da fare sia stabilire le regole e i confini di un'organizzazione stabile. Avremmo dovuto pensarci prima, nello stesso preciso momento in cui da forza di opposizione dura e pura, quali eravamo, siamo diventati quelli che hanno avuto il coraggio di cambiare per assumersi la responsabilità di governare questo Paese". Lo annuncia l'ex ministra della Difesa Elisabetta, in una dichiarazione a Spraynews. "Nell'ultimo anno -aggiunge- c'è stata una moria inaccettabile di uomini e donne che erano nel Movimento e hanno deciso di uscirne. Una moria che stiamo pagando tutti e in tutti i sensi".