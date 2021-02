M5s sempre più nel ridicolo: i parlamentari a caccia dei certificati medici per evitare l’espulsione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sarà una domenica decisiva per il M5s e Giuseppe Conte. Beppe Grillo riunirà nella sua casa di Marina di Bibbona lo stato maggiore del Movimento 5 stelle. Al centro del vertice, il futuro del Movimento e l’ipotesi di un ruolo per Giuseppe Conte. Grillo è pronto a modificare di nuovo lo statuto del Movimento con l’obiettivo di ritagliare un ruolo ad hoc per l’ex inquilino di Palazzo Chigi. Tanti parlamentari grillini, in queste ore, stanno presentando il certificato. Per evitare l’esplusione. Triste fine del Movimento. Di Maio: “Giuseppe Conte serve nel Movimento” Luigi di Maio, ieri nell’intervista in diretta Facebook con Andrea Scanzi, ha di fatto anticipato la scelta. “Personalmente credo che l’ingresso di Giuseppe sarebbe un fatto importantissimo anche per la politica italiana, porterebbe il suo bagaglio di conoscenze, di capacità di mediazione e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sarà una domenica decisiva per il M5s e Giuseppe Conte. Beppe Grillo riunirà nella sua casa di Marina di Bibbona lo stato maggiore del Movimento 5 stelle. Al centro del vertice, il futuro del Movimento e l’ipotesi di un ruolo per Giuseppe Conte. Grillo è pronto a modificare di nuovo lo statuto del Movimento con l’obiettivo di ritagliare un ruolo ad hoc per l’ex inquilino di Palazzo Chigi. Tantigrillini, in queste ore, stanno presentando il certificato. Perl’esplusione. Triste fine del Movimento. Di Maio: “Giuseppe Conte serve nel Movimento” Luigi di Maio, ieri nell’intervista in diretta Facebook con Andrea Scanzi, ha di fatto anticipato la scelta. “Personalmente credo che l’ingresso di Giuseppe sarebbe un fatto importantissimo anche per la politica italiana, porterebbe il suo bagaglio di conoscenze, di capacità di mediazione e ...

