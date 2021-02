M5s, il modello dell’uomo solo al comando ha fatto enormi danni al Movimento. Conte non accetti incarichi se non viene rivisto (Di venerdì 26 febbraio 2021) E così, mentre i cittadini erano sicuri che con la presenza di Giuseppe Conte al governo non venissero perseguiti interessi personali o di parte, fossero messi a tacere i conflitti di interessi e che tutte le persone avessero le mani pulite, il Movimento 5 Stelle si trovava sotto il fuoco incrociato dei grandi poteri del Paese, che quotidianamente esercitavano attacchi scomposti anche al Presidente del Consiglio. Che il M5s abbia dato inizio a una stagione di cambiamento è un dato di fatto. Costringere alle dimissioni i sottosegretari della Lega indagati è un fatto unico nella storia del centrodestra al governo e costruire un asse social-democratico-ecologico insieme a forze come Pd e LeU è uno dei risultati più importanti del Conte II, che Matteo Renzi e i poteri dietro di lui vorrebbero far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) E così, mentre i cittadini erano sicuri che con la presenza di Giuseppeal governo non venissero perseguiti interessi personali o di parte, fossero messi a tacere i conflitti di interessi e che tutte le persone avessero le mani pulite, il5 Stelle si trovava sotto il fuoco incrociato dei grandi poteri del Paese, che quotidianamente esercitavano attacchi scomposti anche al Presidente del Consiglio. Che il M5s abbia dato inizio a una stagione di cambiamento è un dato di. Costringere alle dimissioni i sottosegretari della Lega indagati è ununico nella storia del centrodestra al governo e costruire un asse social-democratico-ecologico insieme a forze come Pd e LeU è uno dei risultati più importanti delII, che Matteo Renzi e i poteri dietro di lui vorrebbero far ...

M5S_Europa : Il #RecoveryFund dimostra che l'#UE sa reagire alle crisi con solidarietà. Per questo sosteniamo l'idea di un Recov… - ilfattoblog : M5s, il modello dell’uomo solo al comando ha fatto enormi danni al Movimento. Conte non accetti incarichi se non vi… - marta_ruggeri : All’educazione dei bambini, non serve un modello padronale uscito dritto dall’800. @LupiniSimona @m5s_marche - brindisilibera : New post (Fotovoltaico. Laricchia (M5S) “Il nuovo PEAR punti a un modello di produzione distribuita per superare im… - brindisilibera : New post (Fotovoltaico. Laricchia (M5S) “Il nuovo PEAR punti a un modello di produzione distribuita per superare im… -