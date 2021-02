M5S: Grillo arrabbiato per fuga di notizie. Il summit a Bibbona può saltare (Di venerdì 26 febbraio 2021) Avrebbe voluto, Beppe Grillo, mettere le basi per la ricostruzione del Movimento 5 Stelle, domenica 128 febbraio, a casa sua, a Marina di Bibbona. Per un vertice al quale avrebbero dovuto partecipare anche l'ex premier Giuseppe Conte, Luigi Di Maio a Roberto Fico, Vito Crimi e altri volti noti del Movimento. Ma il vertice grillino a Marina di Bibbona, nella casa del garante Grillo, rischia di saltare per la fuga di notizie L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Avrebbe voluto, Beppe, mettere le basi per la ricostruzione del Movimento 5 Stelle, domenica 128 febbraio, a casa sua, a Marina di. Per un vertice al quale avrebbero dovuto partecipare anche l'ex premier Giuseppe Conte, Luigi Di Maio a Roberto Fico, Vito Crimi e altri volti noti del Movimento. Ma il vertice grillino a Marina di, nella casa del garante, rischia diper ladiL'articolo proviene da Firenze Post.

