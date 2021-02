Luigi Di Maio | addio al passato | “Siamo cresciuti | il M5s è una forza moderata e liberale”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) In un’intervista recente,Diha parlato del futuro del suo partito, i Cinque Stelle. E a quanto pare, vuole decisamente Giuseppe Conte dalla sua parte. La crisi affrontata prima al Governo e successivamente per la votazione della fiducia a Mario Draghi lascia un grosso punto interrogativo sul futuro del Movimento Cinque Stelle: proprio sui L'articolo proviene da Leggilo.org.

Oltre all'ex premier parteciperanno i big del Movimento, tra questiDi, Roberto Fico, il reggente Vito Crimi e forse anche i capigruppo di Camera e Senato. Non ci sarà invece Davide ...Un programma che ha ospitato anche decine di esperti oltre a protagonisti della politica come Domenico Arcuri, Silvio Berlusconi, Stefano Bonaccini, Maria Elena Boschi, Giuseppe Conte,Di, ...Chiude Live non è la D’Urso, lo conferma Mediaset tramite un comunicato stampa ufficiale. L’interruzione del programma era nell’aria già da tempo ed è stata accelerata considerati i dati di ascolto no ...Puntini sulle i alla sua azione da premier nella lezione di Firenze. Domenica sarà al vertice M5s da Grillo (infastidito dalla fuga di notizie) per un futuro da leader ...