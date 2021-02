Lucifer | il protagonista Tom Ellis fa infuriare i fan italiani | ecco cos’è successo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tom, ildella serie tv Netflix, in queste ore è in tendenza su Twitter per un episodio spiacevole. Il tutto è nato perché sul web sta circolando un video del set della sesta stagione della serie e l’attore per muoversi nei Warner Bros Studios utilizza la sua bici. Il mezzo è decorato con delle bandiere ed oltre quella del Galles, terra natia di, è presente anche quella dell’Italia. Nel video, all’attore inglese è stato chiesto chi lo abbia convito a mettere sulla bicicletta la bandiera italiana ed ha risposto ridendo “La mafia”. Pensando forse di essere ironico, ma invece è caduto in un classico e spiacevole stereotipo. I fannon hanno preso assolutamente bene la cosa, tutti sappiamo che la mafia è una cosa negativa per la storia italiana e non ci si può ...

Tom Ellis, star della serie tv Lucifer, è stato travolto dalle critiche per un video apparso in rete in cui, mostrando la bandiera italiana, cita la mafia. Pronunciare la parola mafia tenendo in mano ...