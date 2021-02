«Luca», il primo trailer del nuovo film Pixar («ambientato» in Italia) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il trailer di Luca, appena diffuso dalla Pixar, è la fotografia di un’estate felice, della libertà che ogni ragazzino di paese può carezzare, inconsapevole o noncurante di come gli occhi dei suoi abitanti lo osservino. Ci sono le corse in motorino, in Luca. I tuffi nel mare, la voglia di mordere la vita, un’estate italiana ambientata tra case senza nome, i cui colori, macchie su vicoli stretti, ricordano Portofino, Santa Margherita, le piazzette del Levante ligure. Luca, diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa e prodotto dall’Andrew Warren di Cars 3, è la cronaca di una crescita felice, inevitabile, macchiata, però, dallo spettro della diversità e dalla paura che ne è figlia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il trailer di Luca, appena diffuso dalla Pixar, è la fotografia di un’estate felice, della libertà che ogni ragazzino di paese può carezzare, inconsapevole o noncurante di come gli occhi dei suoi abitanti lo osservino. Ci sono le corse in motorino, in Luca. I tuffi nel mare, la voglia di mordere la vita, un’estate italiana ambientata tra case senza nome, i cui colori, macchie su vicoli stretti, ricordano Portofino, Santa Margherita, le piazzette del Levante ligure. Luca, diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa e prodotto dall’Andrew Warren di Cars 3, è la cronaca di una crescita felice, inevitabile, macchiata, però, dallo spettro della diversità e dalla paura che ne è figlia.

