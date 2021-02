Love, Victor: su Star è arrivato un Dawson Leery gay (Di venerdì 26 febbraio 2021) Love, Victor - Michael Cimino e George Sear I tempi di Dawson’s Creek non sono mai finiti, ma soltanto cambiati. Così, dopo oltre vent’anni, i primi amori, le cotte adolescenziali e le incomprensioni dettate dalla paura del rifiuto e da un’irresistibile voglia di crescere, sono ancora al centro di un teen drama che, con quello ambientato a Capeside, condivide anche il tono romantico e un po’ cervellotico. Ci riferiamo a Love, Victor, nuova proposta di Star – Disney Plus. Il protagonista, Victor Salazar (Michael Cimino), è un ragazzo che non riesce ad esternare la propria omosessualità, della quale a volte dubita per difesa, per paura di deludere le aspettative della sua famiglia ed essere ghettizzato dal compagni di scuola. Il trasferimento alla Creekwood High ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 febbraio 2021)- Michael Cimino e George Sear I tempi di’s Creek non sono mai finiti, ma soltanto cambiati. Così, dopo oltre vent’anni, i primi amori, le cotte adolescenziali e le incomprensioni dettate dalla paura del rifiuto e da un’irresistibile voglia di crescere, sono ancora al centro di un teen drama che, con quello ambientato a Capeside, condivide anche il tono romantico e un po’ cervellotico. Ci riferiamo a, nuova proposta di– Disney Plus. Il protagonista,Salazar (Michael Cimino), è un ragazzo che non riesce ad esternare la propria omosessualità, della quale a volte dubita per difesa, per paura di deludere le aspettative della sua famiglia ed essere ghettizzato dal compagni di scuola. Il trasferimento alla Creekwood High ...

