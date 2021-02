Lombardia zona arancione | regole | cosa si può fare

(Di venerdì 26 febbraio 2021)si può? Nuovee misure restrittive in vigore per arginare la diffusione del coronavirus e frenare in particolare la variante inglese del covid. I dati del monitoraggio settimanale spingono la regione dallagialla a quella con divieti e restrizioni più severe. – Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 ...

Corriere : Lombardia verso l'arancione. Preoccupano anche i casi nelle scuole. Qual è la strategia - fanpage : In tutta la Lombardia i contagi continuano ad aumentare e un cambio di colore potrebbe riguardare tutta la regione. - SkyTG24 : Coronavirus, Lombardia verso la zona arancione da lunedì - radio_milano : RT @Adnkronos: #Lombardia #zonaarancione, regole: cosa si può fare - Adnkronos : #Lombardia #zonaarancione, regole: cosa si può fare -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

Read More Primo Pianoarancione per, Piemonte e Marche. Iss: 'Rt stabile a 0.99' 26 Febbraio 2021arancione per, Piemonte e Marche.rossa per la Basilicata e per il ...... Basilicata e Molise), anche se in alcune regioni ci sono delle provincie inrossa o arancione rinforzato (questo accade in, Umbria, Emilia, Toscana). Sono dunque sempre meno le ...Rt in risalita, diverse Regioni verso il cambio di colore. Siena e Pistoia in rosso. Spiragli per i cinema e i teatri ...L'Rt nazionale sfiora il valore soglia di 1, restando come la scorsa settimana a 0,99. La forbice va dallo 0,93 e 1,03. Il dato e' stato valutato dalla cabina ...