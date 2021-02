Lombardia verso la zona arancione Iss | contatti da ridurre | a casa il più possibile

(Di venerdì 26 febbraio 2021), Piemonte e Marche potrebbero passare dal giallo all’. La Basilicata potrebbe passare in rosso: è quanto potrebbe accadere, secondo quanto si apprende, alla luce dei dati esaminati dalla cabina di regia che confluiranno nel monitoraggio che sarà presentato venerdì 26 febbraio. L’Umbria rischia il rosso, in bilico anche Friuli Venezia Giulia, Lazio e Puglia.

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia verso

Ma le varianti contribuiscono a importanti passaggi di fascia: in particolare diventerebbero "arancione", Piemonte e Marche, mentre i dati manderebbero in "rosso" la Basilicata. In buona ..., Piemonte e Marche vannol' arancione , la Basilicata sarà invece collocata in zona rossa . Stessa area richiesta dal Molise , vista la situazione complicata degli ospedali . Cambierà ...Il valore sfiora la soglia 1. Il dato è stato valutato dalla cabina di regia che ha finito di elaborare il monitoraggio settimanale ...Il report Iss-Ministero della Salute rivela i dati settimanali: cinque Regioni a rischio alto, Lombardia , Piemonte e Marche verso la zona arancione ...