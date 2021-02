Lombardia | Piemonte e Marche verso l’arancione Basilicata rossa Le Regioni che cambiano colore secondo gli ultimi dati

(Di venerdì 26 febbraio 2021) In attesa delle ordinanze definitive, la colorazione dellegià si profila. Stando alle proiezioni basate suidell’epidemia di Coronavirus diffusi dall’Iss, la, ile lepotrebbero passare dal giallo al. La, invece, diventerebbe. In Toscana da domani le città di Siena e Pistoia saranno rosse per una settimana. In bilico il Molise, che ha chiesto di essere inserita nella zona con le restrizioni più severe. Liguriail giallo, mentre la Sardegna potrebbe diventare bianca. Il Molise chiede la zonaSi attende nelle prossime ore la decisione del Ministero della Salute sul Molise. Il presidente della Regione, Donato Toma, ha chiesto ieri ...

Passano invece dalla fascia gialla a quella arancione dove bar e ristoranti restano chiusi anche di giorno la, ile le Marche , ...... secondo la bozza del monitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute, le Regioni classificate a rischio alto per l'elevato numero di contagi diventano 5 (Abruzzo,, Marche,, ...Basilicata, Lombardia, Marche e Piemonte rischiano, invece, di entrare in zona arancione. In bilico tra il giallo e l'arancione ci sono invece Friuli Venezia Giulia, Lazio e Puglia.TORINO/MILANO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo riorganizza la Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, creando quattro nuove direzioni regionali per supportare l'economia reale in una f ...