Lombardia, Piemonte e Marche verso l'arancione. Basilicata e Molise rosse. Le Regioni che cambiano colore secondo gli ultimi dati (Di venerdì 26 febbraio 2021) In attesa delle ordinanze definitive, la colorazione delle Regioni già si profila. Stando alle proiezioni basate sui dati dell'epidemia di Coronavirus diffusi dall'Iss, la Lombardia, il Piemonte e le Marche potrebbero passare dal giallo all'arancione. Il Molise diventa rosso su richiesta della Regione e anche la Basilicata passa nella fascia più alta di rischio. Come annunciato dal governatore Vito Bardi, a stabilirlo è stato il Ministero della Salute a fronte dell'aumento dell'indice Rt, passato in una settimana da 1,03 a 1,51. In Toscana da domani le città di Siena e Pistoia saranno rosse per una settimana. In bilico il Molise, che ha chiesto di essere inserita nella zona con le restrizioni più severe.

