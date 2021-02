Lombardia in zona arancione, Fontana: «Cittadini e imprese hanno bisogno di maggiori certezze» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lombardia in zona arancione: bar, ristoranti e musei chiusi di nuovo. Gia alcune regioni d’Italia hanno riprovato l’amaro sapore dell’aumento delle restrizioni. Ora tocca anche alla Lombardia. Bar e ristoranti tornato ad abbassare la serranda. >> Giuseppe Conte torna all’Università di Firenze: la lectio magistralis su economia, salute e pandemia Lombardia zona arancione I dati sui contagi sono tornati ad essere preoccupanti e molte regioni sono già tornate ad un semi lockdown. Ora tocca anche alla Lombardia che inaspettatamente era rimasta in zona gialla. Infatti il barlume di gioia non è durato a lungo. Si ritorna quindi a chiudere bar, ristoranti e musei. Proprio ora che si stava muovendo qualcosa. Infatti ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021)in: bar, ristoranti e musei chiusi di nuovo. Gia alcune regioni d’Italiariprovato l’amaro sapore dell’aumento delle restrizioni. Ora tocca anche alla. Bar e ristoranti tornato ad abbassare la serranda. >> Giuseppe Conte torna all’Università di Firenze: la lectio magistralis su economia, salute e pandemiaI dati sui contagi sono tornati ad essere preoccupanti e molte regioni sono già tornate ad un semi lockdown. Ora tocca anche allache inaspettatamente era rimasta ingialla. Infatti il barlume di gioia non è durato a lungo. Si ritorna quindi a chiudere bar, ristoranti e musei. Proprio ora che si stava muovendo qualcosa. Infatti ...

