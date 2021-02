Lombardia film commission | il commercialista della Lega patteggia 3 anni e 4 mesi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) E meno male che era tutta una montatura, come diceva Salvini. Il gip di Milano Lidia Castellucci ha accolto la richiesta dimento a 3e 4, più 83 mila euro di risarcimento, per ...

... più 83 mila euro di risarcimento, per Michele Scillieri, uno dei commercialisti di fiducia della Lega arrestati nell'inchiesta milanese sul casoCommission. Anche il cognato Fabio ...commenta Michele Scillieri, uno dei commercialisti di fiducia della Lega arrestati nell'inchiesta milanese sul casoCommission e sui presunti fondi neri, ha patteggiato 3 anni e 4 mesi e 83mila euro di risarcimento. Ad accogliere l'istanza è stato il gip Lidia Castellucci. Scillieri è ai domiciliari ...Un anno di emergenza sanitaria in Italia per il Covid 19. Il primo caso fu infatti segnalato il 21 febbraio del 2020 a Codogno, in provincia di Lodi. Da quel giorno nulla è più stato come prima: sono ...Michele Scillieri, uno dei commercialisti di fiducia della Lega arrestati nell'inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission e sui presunti fondi neri, ha patteggiato 3 anni e 4 mesi e 83mila ...