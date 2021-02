Livorno, e se il futuro del calcio fossero proprio i suoi tifosi? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le tribolazioni degli ultimi anni del Livorno calcio sono le stesse tribolazioni che affronta la nostra società post-capitalista nella sua interezza: per sopravvivere bisogna essere appetibili finanziariamente, altrimenti è impossibile. Nel caso degli amaranto toscani, questa semplice ma crudele massima ha significato essere alla totale mercé del loro benefattore – Aldo Spinelli – e delle sue capacità imprenditoriali. Nei ruggenti anni 2000, autentico periodo d’oro del sistema calcio Italia, il patron aveva soldi e voglia di investirli in quella che sembrava una gallina dalle uova d’oro; di conseguenza il Livorno è andato bene: diverse presenze in Serie A, una rosa dignitosa, alcuni giovani ben lanciati sul panorama calcistico. Poi, quasi all’improvviso, al Livorno è capitato lo stesso destino spettato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le tribolazioni degli ultimi anni delsono le stesse tribolazioni che affronta la nostra società post-capitalista nella sua interezza: per sopravvivere bisogna essere appetibili finanziariamente, altrimenti è impossibile. Nel caso degli amaranto toscani, questa semplice ma crudele massima ha significato essere alla totale mercé del loro benefattore – Aldo Spinelli – e delle sue capacità imprenditoriali. Nei ruggenti anni 2000, autentico periodo d’oro del sistemaItalia, il patron aveva soldi e voglia di investirli in quella che sembrava una gallina dalle uova d’oro; di conseguenza ilè andato bene: diverse presenze in Serie A, una rosa dignitosa, alcuni giovani ben lanciati sul panorama calcistico. Poi, quasi all’improvviso, alè capitato lo stesso destino spettato ...

